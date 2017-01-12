Події

11:31 12.01.2017

У СММ ОБСЄ констатують постійне порушення режиму припинення вогню на Донбасі на свята: понад 300 випадків за тиждень

На новорічні та різдвяні свята бойові дії в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі не припинялися, зазначає перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

"Факти порушення режиму припинення вогню 7 січня наші спостерігачі фіксували на всіх "гарячих точках". Зокрема, в районі н. п. Гнутове і Харчовик зафіксовано 40 розривів снарядів, випущених з гранатометів, 2 вибухи в повітрі, 56 вибухів невизначеного походження", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

Загалом, поінформував О. Хуг, з 2 до 8 січня 2017 р. спостерігачі Місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню.

"Половина з них – поблизу Світлодарська. Крім того, такі випадки були неподалік Маріуполя, Горлівки, на ділянці Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - розповів перший заступник СММ ОБСЄ.

ВАЖЛИВЕ

Burisma заявляє про закриття всіх справ в Україні проти неї і її президента Злочевського

Бойовики 62 рази за добу обстріляли позиції ЗС України у зоні АТО, військовий загинув

Нові спалахи АЧС зафіксовані в Миколаївській, Луганській, Кіровоградській та Одеській областях

Бойовики понад двадцять разів обстрілювали позиції ЗСУ у середу

Мін'юст України запустив реєстр боржників, за яким відкрито виконавче провадження

ОСТАННЄ

Важке озброєння все ще не відведено від лінії розмежування сторін на Донбасі і продовжує використовуватися

Суд зобов'язав НАБУ закрити провадження у справі Мартиненка"

З боку "торнадівців" не було нападу на співробітників Лук'янівського СІЗО - Мін'юст

АМПУ не зберігає грошових коштів у Платинум Банку

Кабмін затвердив порядок аварійно-рятувального обслуговування об'єктів і територій

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп овен женщина
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Geely
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА