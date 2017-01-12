У СММ ОБСЄ констатують постійне порушення режиму припинення вогню на Донбасі на свята: понад 300 випадків за тиждень

На новорічні та різдвяні свята бойові дії в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі не припинялися, зазначає перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

"Факти порушення режиму припинення вогню 7 січня наші спостерігачі фіксували на всіх "гарячих точках". Зокрема, в районі н. п. Гнутове і Харчовик зафіксовано 40 розривів снарядів, випущених з гранатометів, 2 вибухи в повітрі, 56 вибухів невизначеного походження", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

Загалом, поінформував О. Хуг, з 2 до 8 січня 2017 р. спостерігачі Місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню.

"Половина з них – поблизу Світлодарська. Крім того, такі випадки були неподалік Маріуполя, Горлівки, на ділянці Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - розповів перший заступник СММ ОБСЄ.