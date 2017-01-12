Бойовики заявили, що знайшли тіла у військовій формі, поки що рано говорити про те, що це зниклі морпіхи – Мотузяник

Спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямку (Донецька обл.), але без експертизи можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, зниклих безвісти 8 січня.

"Є заяви сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі... Рано говорити, доки не буде проведено впізнання і експертиза", - повідомив О. Мотузяник на брифінгу в четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що зниклі українські морпіхи загинули і їхні тіла перебувають у бойовиків.

Він наголосив, що станом на цю хвилину не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Доки тіла не повернуть українській стороні, доки не буде проведено судово-медичну експертизу і доки не буде проведено впізнання – говорити про це рано", - заявив О. Мотузяник.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що зниклі 8 січня на лінії розмежування військові загинули, зараз проходять переговори про повернення їхніх тіл на підконтрольну Києву територію.

Офіційного підтвердження цієї інформації агентству "Інтерфакс-Україна" отримати не вдалося.