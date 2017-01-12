Події

14:22 12.01.2017

Держлісагентство униможливило експорт ділової деревини під виглядом дров

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) зобов'язало керівників державних підприємств, що входять до сфери його управління, в разі постачання паливних дров за межі митної території України обмежити їх довжину двома метрами.

Згідно з прес-релізом Держлісагентства в четвер, відповідний наказ підписано тимчасово виконувачем обов'язкыв голови відомства Христиною Юшкевич.

"Підписаний мною наказ зробить неможливим вивезення з України ділової деревини під виглядом паливних дров", - цитує прес-служба Х. Юшкевич.

Вона також зазначила, що про введення відповідних норм будуть проінформовані і органи митного контролю.

За словами Х. Юшкевич, у разі порушення цих вимог Держлісагентство прийматиме кадрові рішення, а матеріали передаватимуть до правоохоронних органыв.

Вона закликала й інших постійних лісокористувачів ввести аналогічну норму і обмежити довжину дров при експорті двома метрами.

Раніше Х. Юшкевич зазначала, що 27% лісного господарства України перебувають поза межами контролю Держлісагентства.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2017 року терміном на 10 років діє повна заборона експорту лісоматеріалів в необробленому вигляді (заборона на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) була введена з 1 листопада 2015 року, а з початку поточного року – і деревних порід сосни).

За даними ДФС, за підсумками 2016 року на тлі дії мораторію експорт необробленої деревини скоротився на 30,6%, до 1,7 млн грн, тоді як експорт паливної деревини зберігся практично на торішньому рівні 2,04 млн тонн.

Раніше експерти зазначали, що під виглядом паливних дров може експортуватися ділова деревина.

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