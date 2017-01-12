Події

16:55 12.01.2017

Провайдер "Воля" з 1 лютого підвищує тарифи

Провайдер послуг кабельного телебачення та інтернет-доступу компанія "Воля" (Київ) з 1 лютого 2017 року підвищує тарифи на телекомунікаційні послуги в середньому на 6%.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії, підвищення стосуватиметься частини пакетів ТБ, Інтернет, ТБ+Інтернет.

Водночас додаткові послуги компанії дорожчати не будуть.

"Порівняно із січнем 2016 року тарифи на тепло підвищилися на 18%, електроенергію - на 24%, курс долара до гривні зріс на 13%, а значна частина наших витрат - валютна складова. Рівень інфляції становить 12,4%", - зазначили в компанії, пояснюючи необхідність підвищення тарифів.

У "Волі" також зауважили, що зазнали додаткових витрат унаслідок переходу на нові договірні відносини з українськими медіагрупами.

"Воля" перебуває в управлінні приватної міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer та фонду Providence Equity Partners.

Окрім столиці, де ТОВ "Воля-Кабель" є найбільшим провайдером послуг кабельного телебачення, воно займає суттєву частку на ринку послуг інтернет-доступу.

Група також є ніж у 30 містах країни, де надає послуги під брендом "Воля".

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