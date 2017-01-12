Події

18:42 12.01.2017

У доповіді Human rights watch відзначається збереження високого рівня гомофобії серед українських чиновників

Представник міжнародної правозахисної організації Human rights watch в Україні Тетяна Купер констатує, що рівень гомофобії та трансфобії серед українських чиновників залишається досить високим.

"Викликає заклопотаність той факт, що рівень гомофобії, трансфобії в українських чиновників залишається досить високим", - сказала Т.Купер під час презентації всесвітньої доповіді Human rights watch за 2017 рік у Києві в четвер.

За її словами, в доповіді-2017 зазначено, що починаючи з 2014 року український уряд запровадив низку прогресивних процедур на підтримку лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, проте сильні анти-ЛГБТ настрої і надалі спостерігаються серед високопоставлених чиновників і громадськості.

У доповіді також зазначено, що до нового проекту зміненого Трудового кодексу не включено положення про боротьбу з дискримінацією, яке захищало б ЛГБТ-осіб на робочому місці.

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