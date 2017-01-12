Ситуація з правами людини в Криму погіршилася після окупації

Від моменту окупації Криму Російською Федерацією ситуація з правами людини на півострові погіршилася, йдеться у всесвітній доповіді міжнародної правозахисної організації Human rights watch за 2017 рік.

"Від початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася", - заявила представник Human rights watch в Україні Тетяна Купер під час презентації доповіді в Києві в четвер.

Вона зазначила, що попри те, що представники Human rights watch не змогли відвідати Крим, але ситуацію з правами людини на півострові вони відстежують "дуже близько". "Ми висловлюємо величезну заклопотаність фактом переслідування кримських татар за їхній мирний протест проти окупації Криму", - сказала Т.Купер.

За її словами, в доповіді зазначено, що кримські татари зазнають із боку окупаційної влади утисків, кримінальних переслідувань за свої дії, коли виступають проти окупації та говорять про порушення територіальної цілісності України. За словами Т.Купер, у доповіді знайшли відображення конкретні факти утиску кримських татар на півострові.