Більшість областей України визначилася з переліком госпітальних округів, створення яких розраховане на впорядковування мережі медзакладів та їх оптимізацію.

У Київській області планують створити чотири госпітальні округи з центрами у Білій Церкві, Боярці, Вишгороді та Броварах, повідомила прес-служба Київської облдержадміністрації.

При цьому в повідомленні прес-служби відомства зазначено, що окремий статус передбачено для міста Славутича, оскільки його територіальна віддаленість не дає змоги приєднати населений пункт до жодного з планованих округів.

Планується, що до кожного з округів у Київській області входитиме щонайменше дві лікарні інтенсивного лікування І рівня та одна ІІ рівня.

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 листопада 2016 року населення області становить 1,734 млн людей.

За інформацією Вінницької облдержадміністрації, в області планують створити три госпітальні округи. Їх перелік на сайті відомства відсутній. Населення становить 1,593 млн людей.

У пояснювальній записці про формування госпітальних округів у Дніпропетровській області (3,236 млн людей), розміщеній на сайті обладміністрації, йдеться про створення п'яти округів. До їх складу входитимуть вісім лікарень інтенсивного лікування І рівня, сім - ІІ рівня, дві дитячі лікарні інтенсивного лікування, 42 планового, три лікарні відновлювального лікування, чотири хоспіси, а також 51 спеціалізований центр.

При цьому в одному з округів будуть розташовані три лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня.

У повідомленні зазначено, що структурні реформи планується здійснювати на базі наявної мережі медзакладів.

П'ять госпітальних округів планують також створити в Харківській області. Згідно з пояснювальною запискою, розміщеною на сайті облдержадміністрації, мережа медичних закладів буде розділена на Балаклійський госпітальний округ (населення - 188,9 тис. людей), Центральний округ (629 тис.), Лозівський (265,1 тис.), Куп’янський (189,5 тис.), Харківський (1,430 млн).

Запорізький, Бердянський, Мелітопольський, Василівський, Пологівський госпокруги хочуть сформувати в Запорізькій області (1,742 млн), йдеться на сайті обласної адміністрації.

Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської області, населення якої становить 1,380 млн людей) розраховує на формування Івано-Франківського (478,8 тис.), Коломийського (281,1 тис.), Калуського (292,6 тис.), Надвірнянського (208,4 тис.) і Косівського (118,1 тис.) госпітальних округів.

"Госпітальні округи в Херсонській області погоджено повністю. На території області визначено чотири округи з центрами в Херсоні, Новій Каховці, Бериславі та Генічеську", - повідомила прес-служба Херсонської облдержадміністрації. Населення Херсонської області - 1,057 млн людей.

Департамент охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації запропонував сформувати в області три госпокруги - Хмельницький (672 тис.), Кам'янець-Подільський (324 тис.) і Шепетівський (296 тис.).

У Кіровоградській області хочуть створити три госпітальні округи - Західний (205 тис.), Кропивницький (529,7 тис.) та Олександрійський (235,9 тис.). У документі, розміщеному на сайті департаменту охорони здоров'я Кіровоградської області, визначено перелік лікарень І та ІІ рівнів, які входитимуть до складу округів. Загальна кількість населення Кіровоградської області дорівнює 968 тис. людей

На сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації інформація про точну кількість і перелік госпітальних округів наразі відсутня. При цьому зазначено, що Мінохорони здоров'я вважає відповідними для створення госпокругів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Старобільськ, Біловодськ. Населення області - 2,197 млн людей.

На сайті Львівської облдержадміністрації з посиланням на в. о. директора департаменту охорони здоров'я в області Ірину Микичак повідомляється про плани створення десяти госпітальних округів. При цьому перелік округів та обґрунтування такої їх кількості не уточнюється. Загальна кількість населення дорівнює 2,535 млн людей.

Згідно з інформацією, розміщеною в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, у Миколаївській області планують створити чотири госпітальні округи - Вознесенський, Миколаївський, Баштанський, Первомайський. Кількість населення, яке обслуговуватимуть плановані округи, не уточнюється. Населення області дорівнює 1,152 млн людей.

МОЗ має намір сформувати в Полтавській області чотири госпітальні округи. Населення області - 1,429 млн людей.

У Житомирській області (1,243 млн людей) планується створення чотирьох госпітальних округів - Житомирського (548,1 тис.), Коростенського (218,8 тис.), Новоград-Волинського (217 тис.) та Бердичівського (259,1 тис.).

Робоча версія проекту формування госпітальних округів у Волинській області (1,042 млн населення) в жовтні передбачала створення Луцького, Нововолинського, Ковельського, Камінь-Каширського округів.

У Чернігівській облдержадміністрації розраховують на створення семи округів. При цьому їх назва не уточнюється. До кожного з них, згідно з планами, входитимуть чотири-п'ять адміністративно-територіальних одиниць. Населення - 1,036 млн людей.

Згідно з даними прес-служб облдержадміністрацій, три округи створять у Рівненській області (1,161 млн), шість - у Сумській (1,106 млн ), п'ять - у Тернопільській (1,061 млн).

Інформація щодо переліку госпітальних округів у Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Одеській областях на сайтах адміністрацій цих областей відсутня.

Як повідомлялося, 30 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову про порядок створення госпітальних округів. У грудні 19 областей, які представили проекти госпітальних округів, підтвердили свою відповідність затвердженій методиці їх формування. Проекти ще семи областей, зокрема Львівської, Одеської, Закарпатської, Черкаської, Івано-Франківської, Донецької та Луганської, було відправлено на доопрацювання.