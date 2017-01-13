НБУ пояснює послаблення гривні спадом експорту на початку року

Зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності, який, зокрема, полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур - основного джерела валюти в осінні місяці, прокоментував ситуацію на ринку заступник глави Нацбанку України Олег Чурій.

"За таких умов Національний банк готовий виходити на ринок із валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має достатньо інструментів для цього", - наведено його слова в релізі НБУ в п'ятницю.

З цією метою Нацбанк оголосив про проведення в п'ятницю аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до $100 млн.

О.Чурій нагадав, що в перші післясвяткові дні на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна виручка, яка накопичувалася під час новорічних вихідних в Україні, що збігалися з робочими днями в США та Європі. Він зазначив, що цей фактор сприяв зміцненню гривні, але був тимчасовим, після чого надходження експортної виручки почали скорочуватися.

"Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон'юнктура завдяки подорожчанню сталі та залізної руди", - зазначив заступник глави НБУ.

Він наголосив, що обсяг міжнародних резервів на початок січня становив $15,5 млрд, і цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ.

Нацбанк також зазначив, що до аукціону в п'ятницю з початку 2017 року його чистий продаж іноземної валюти становив $14,6 млн.

Як повідомлялося, після двох днів перевищення пропозиції валюти над попитом на неї 4-5 січня, під час яких Нацбанку вдалося купити $91,6 млн, 6 та 10 січня НБУ знову, як наприкінці минулого року, довелося вийти на ринок для підтримання курсу гривні від зайвого зниження.

У результаті за пропозиції до $70 млн 6 січня Нацбанк продав $55,2 млн за курсом до 27,05 грн/$1, а 10 січня за пропозиції до $100 млн НБУ реалізував $51 млн за курсом до $27,21 грн.

В останні дні 2016 року Нацбанк також виходив на ринок із продажем доларів, зокрема, 29 грудня він продав $59,1 млн за курсом до 27,25 грн/$1, днем раніше - $96,8 млн за курсом до 26,93 грн/$1, а 27 грудня - $46,8 млн за курсом до 26,68 грн/$1.

Загалом у грудні НБУ продав під час інтервенцій $234,4 млн, а купив $115 млн, тоді як у листопаді ситуація була зворотна - відповідно $33,6 млн та $113,6 млн.

У січні-лютому минулого року центробанк також інтервенціями підтримував гривню від зайвого падіння: в січні продаж валюти становив $117,8 млн проти купівлі $43,5 млн, у лютому - відповідно $181 млн проти $22,2 млн. Лише у березні ці обсяги зрівнялися - $131,2 млн проти $129,1 млн, а з квітня по липень Нацбанк лише купував валюту.

Загалом за 2016 рік НБУ придбав на ринку $2,458 млрд, продавши $906,1 млн, тоді як у 2015 році обсяг купівлі ($2,047 млрд) був трохи нижчий за обсяг продажу ($2,204 млрд).