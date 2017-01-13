Події

11:18 13.01.2017

ФГВФО має намір доповнити реєстр вкладників банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в п'ятницю тимчасово призупинив виплату коштів вкладникам банку "Михайлівський" (Київ) з огляду на необхідність доповнення загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування коштів.

Як повідомляється на веб-сайті ФГВФО, виплати буде поновлено не пізніше за 20 січня 2017 року.

Фонд при цьому зазначає, що за період із 15 липня 2016 року по 1 січня 2017 року відшкодування вже отримали майже 24 тис. вкладників банку на загальну суму 1,65 млрд грн.

Як повідомлялося, НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року і повідомив, що ще 23 грудня 2015 року він присвоїв фінустанові статус проблемної у зв'язку з ризиковою діяльністю.

Проте 20 травня 2016 року банк провів операції, за підсумками яких навантаження на Фонд гарантування зросло з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Окрім цього, 19 травня власник мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" Віктор Поліщук заявив про продаж своєї контролюючої 92,501% частки в ТОВ "Екосіпан", якому належить 100% банку "Михайлівський", групі інвесторів-фізичних осіб, жоден з яких не отримав більше ніж 10%.

Ця інформація була відображена в держреєстрі, проте нині бенефіціаром банку в ньому знову числиться В.Поліщук.

Нацбанк зміни власника не визнав, зазначивши, що не погоджував цієї операції та не отримував від нових акціонерів документів на спільне придбання істотної участі.

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