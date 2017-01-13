Гройсман пропонує зробити поточні запаси вугілля на складах ТЕС незнижуваними

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує сформувати незнижуваний запас вугілля на складах теплових електростанцій в обсязі 1,9-2 млн тонн, повідомляє прес-служба уряду.

"Я хочу, щоб кожна людина мала гарантоване якісне електропостачання у своїх домівках... 1,9-2 млн тонн - це той запас, який має бути нерухомим і постійно в наявності", - наводить його слова прес-служба за підсумками наради з питань забезпечення країни енергоресурсами.

За даними Міненерговугілля, представленими під час наради, нині на складах електростанцій є близько 1,9 млн тонн, протягом 1-10 січня було використано зі складів 1,7 тис. тонн.