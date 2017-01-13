Троє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Троє українських військовослужбовців дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє дістало поранень, це сталося в районі н. п. Попасна", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За інформацією відділу комунікації поліції Луганської області, бойовики 21 раз били по околицях населених пунктів Попаснянського району. В результаті одного з обстрілів дістали поранень військовослужбовці з Національної гвардії України та Збройних сил України (загалом три людини). Поранених госпіталізували до лікарні з вогнепальними та осколковими пораненнями.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку епіцентром бойових дій була Новозванівка. За добу там противник здійснив 16 обстрілів позицій сил АТО. При цьому засвітла бойовики використовували переважно стрілецьку зброю. А вже із заходом сонця традиційно перейшли на заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети та артилерію калібру 152 мм, з якої випустили 15 снарядів. Неспокійно було на Світлодарській дузі та в Троїцькому. Інтенсивність ворожих обстрілів на цих рубежах була на порядок менша, однак противник використовував міномети вдень і вночі. Загалом за минулу добу на цьому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, понад третина яких - з важкого озброєння.

На донецькому напрямку зберігається складна обстановка в районі авдіївської промзони. Бойовики активно використовували кулемети, гранатомети і випустили понад 70 мінометних мін. Також у сусідніх із промзоною Кам'янці та позиції "Шахта Путилівська" відбулася низка ворожих обстрілів, зокрема мінометних. Крім того, противник застосував міномети у районі Зайцевого. Загалом за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, більшість - із використанням мінометів.

На маріупольському напрямку в районі Мар’їнки - Красногорівки було на порядок спокійніше ніж попередньої доби. Не зафіксовано жодного випадку застосування противником забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Аналогічне зменшення інтенсивності бойових дій спостерігалося на ділянці фронту Павлопіль - Широкине, де більшість обстрілів була із застосуванням легкого озброєння та неприцільна. Бойовики застосовували міномети скоріше з метою провокування наших захисників. Як наслідок - жоден снаряд не влучив у наші позиції", - зазначив О.Мотузяник.

Загалом за минулу добу на маріупольському напрямку противник обстріляв сили АТО 36 разів.