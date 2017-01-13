Події

14:25 13.01.2017

Нацполіція завершила службове розслідування трагедії в Княжичах

Національна поліція України завершила службове розслідування інциденту в Княжичах (Київська обл.), унаслідок якого загинули п'ять правоохоронців, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.

"У Нацполіції завершено службове розслідування. Можливо, сьогодні або в понеділок буде дисциплінарний наказ щодо заходів, яких вживе Нацполіція", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання про результати службового розслідування щодо подій у Княжичах.

О.Вакуленко нагадав, що подію розслідує Генеральна прокуратура.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у с. Княжичі поблизу Києва рано-вранці 4 грудня 2016 року внаслідок непередбачених обставин сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинули п’ять правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Ю.Луценка, команда направити КОРД була неправильною.

ВАЖЛИВЕ

Японія передала шпиталю Держприкордонслужби в Києві медобладнання на 22,5 млн грн

На Закарпатті з полудня заборонено рух вантажівок на трьох дорогах

ДФС розблокувала рахунки агровиробників для сплати ПДВ на один день

НБУ пояснює послаблення гривні спадом експорту на початку року

"Київенерго" просить своїх клієнтів не розраховуватися з компанією через ГІОЦ

ОСТАННЄ

У Нацполіції виклали хронологію дій правоохоронців під час інциденту в Лук'янівському СІЗО

Поголів'я ВРХ в Україні за 2016 р. скоротилося на 2%, свиней - на 5,5%, птиці - на 0,8%

На Донбас планується на добровільній основі залучати медперсонал з інших регіонів

У Міноборони називають "російським фейком" інформацію про начебто захоплення бойовиками українських військових поблизу Донецька

Правозахисники сподіваються на якнайшвидший розгляд ЄСПЛ справ про порушення прав людини в Криму

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/102743/krasivaya-zhizn-2014/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА