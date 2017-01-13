Нацполіція завершила службове розслідування трагедії в Княжичах

Національна поліція України завершила службове розслідування інциденту в Княжичах (Київська обл.), унаслідок якого загинули п'ять правоохоронців, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.

"У Нацполіції завершено службове розслідування. Можливо, сьогодні або в понеділок буде дисциплінарний наказ щодо заходів, яких вживе Нацполіція", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання про результати службового розслідування щодо подій у Княжичах.

О.Вакуленко нагадав, що подію розслідує Генеральна прокуратура.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у с. Княжичі поблизу Києва рано-вранці 4 грудня 2016 року внаслідок непередбачених обставин сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинули п’ять правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Ю.Луценка, команда направити КОРД була неправильною.