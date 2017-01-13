Японія передала шпиталю Держприкордонслужби в Києві медобладнання на 22,5 млн грн

Уряд Японії передав Центральному клінічному шпиталю Державної прикордонної служби України медичне обладнання вартістю 22,5 млн грн.

Як повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка, глава Української держави і посол Японії Шигекі Сумі взяли участь у церемонії передання цього обладнання шпиталям у п'ятницю в Києві.

"Сьогоднішня передача медичного обладнання є не лише прикладом співпраці України з ООН і Японії, але і першою подією Року Японії в Україні, що символізує тісну взаємодію між Україною і Японією", - цитує слова П. Порошенка прес-служба.

За його словами, сьогодні таким новітнім обладнанням оснащуються військові шпиталі. "Це чітко відображає ті пріоритети, які сьогодні є у мене як президента, командування прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви - найкращі українці, герої, еліта країни - отримували належну допомогу", - сказав президент.

Згідно з інформацією, серед переданого обладнання - комп'ютерний томограф Toshiba 2016 року, відеоендоскопічний комплект Olympus, цифровий рентген Calypso. Загальний бюджет обладнання - 22,502 млн грн.

П. Порошенко і посол Японії ознайомилися з кабінетом КТ, оглянули обладнання і перевірили умови роботи медперсоналу.