Події

15:20 13.01.2017

Байден переніс візит в Україну на один день

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і віце-президент США Джозеф Байден проведуть зустріч у Києві в понеділок, 16 січня, а не 15-го, як анонсувалося раніше, повідомляється на сайті українського уряду.

"16 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом. Зустріч відбудеться в рамках візиту віце-президента США до України. Початок заходу 7.30", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбуться в Клубі Кабінету Міністрів. Представникам ЗМІ необхідно прибути до 7.15.

Раніше на сайті Кабміну повідомлялося, що ця зустріч запланована на 15 січня.

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