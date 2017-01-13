Байден переніс візит в Україну на один день

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і віце-президент США Джозеф Байден проведуть зустріч у Києві в понеділок, 16 січня, а не 15-го, як анонсувалося раніше, повідомляється на сайті українського уряду.

"16 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом. Зустріч відбудеться в рамках візиту віце-президента США до України. Початок заходу 7.30", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбуться в Клубі Кабінету Міністрів. Представникам ЗМІ необхідно прибути до 7.15.

Раніше на сайті Кабміну повідомлялося, що ця зустріч запланована на 15 січня.