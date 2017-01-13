КС продовжить розглядати "мовний" закон у закритому режимі

Конституційний суд України 19 грудня продовжить закриту частину пленарного засідання з розгляду конституційного подання 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону "про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року № 5029-VI (так званий "закон Колесніченка-Ківалова").

Засідання продовжиться в четвер о 12.00, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі суду.

Як повідомлялося, конституційне подання 57 народних депутатів України, що надійшло 10 липня 2014 року щодо конституційності цього закону було розглянуто колегією суддів КС, після чого 10 жовтня того ж року було відкрито провадження у справі про конституційність закону.

Верховна Рада прийняла ініційований Партією регіонів законопроект "Про засади державної мовної політики" 3 липня 2012 року. 8 серпня президент Віктор Янукович підписав цей закон, а також доручив Кабінету Міністрів створити робочу групу для розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про порядок застосування мов в Україні.

Закон набув чинності 10 серпня, він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону України "Про засади державної мовної політики", За скасування закону тоді проголосували 232 народних депутати з 334, зареєстрованих у залі. Це, зокрема, було підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Водночас на той час в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився підписувати цей закон. Таким чином, він не набув чинності.