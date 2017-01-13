Експерти за ухвалення закону про систему нагород України, який передбачав би механізм позбавлення їх за негідну поведінку

Українські експерти виступають за ухвалення закону "Про систему нагород України", який би підняв моральну цінність державних нагород і передбачав механізм позбавлення їх за негідну поведінку.

На брифінгу в п'ятницю в Києві експерт з української та світової систем нагород Максим Царенко наголосив, що "зміни назріли, і вони мають стосуватися передусім європеїзації системи держнагород – очищення від рудиментів радянської системи".

"Йдеться про нагородну вогнепальну зброю і знаки пошани. На сьогодні в Україні нагородна зброя є державною нагородою, та її аналоги містяться в системі відомчих нагород. А це нонсенс. Держнагорода - це вітчизняний пістолет "Форт", а як відомчу нагороду роздаютьь різні зразки зброї. Навіщо це треба і скільки це коштує?!" – цікавиться він.

Крім того, на переконання експерта, в Україні фактично відновлена система радянських знаків пошани. "У Радянському Союзі існувало 56 знаків пошани, в Україні сьогодні 41 почесне звання. Ми маємо піти шляхом уніфікації нагород і зменшення кількості держнагород, оскільки це збільшує витрати на виготовлення цих нагород і не несе необхідного морального навантаження", - сказав М. Царенко.

Серед проблем у цій сфері він також відзначив відсутність механізму позбавлення державних нагород осіб, які недостойні їх носити, відсутність чітких термінів реагування на нагородні документи (за його словами, в деяких випадках люди кілька років очікують нагород).

За словами М. Царенка, нівелювання цінності нагород також сприяли політично мотивовані нагородження. Як приклад він нагадав про масове нагородження ветеранів ВВВ перед другим туром президентських виборів у 1999 році.

Експерт додав, що необхідно ліквідувати диспропорцію в кількості орденів і медалей. "Проблему системи як державних, так і заохочувальних відзнак можна вирішити шляхом ухвалення закону "Про систему нагород України". Закон має встановлювати рамки і регламентувати існування як муніципальних відзнак і знаків пошани, якими нагороджують громадські організації", - сказав він.

Розповідаючи про знаки пошани, якими нагороджують громадські організації, він зазначив, що це питання сьогодні актуальне у зв'язку з ситуацією на Донбасі. "З початком АТО постало питання нагородження воїнів і волонтерів. Оперативним шляхом на рівні відомчих і державних нагород це питання вирішити наразі не вдається, тому громадські відзнаки стають замінником державних нагород, які дають певний статус нагородженим громадянам, і право на повагу в суспільстві", - підкреслив він.

У свою чергу, автор 10 знаків і 200 відомчих заохочувальних відзнак Олександр Сопов зазначив, що сьогодні в Україні відсутній, на його переконання, одна актуальна нагорода. "Ми воюємо 3 роки, досі не з'явилася нагорода "за героїчний подвиг з ризиком для життя". У нас є "Зірка Героя", але в статуті цієї нагороди таке формулювання не прописано. Відомчої або державної нагороди за героїчний подвиг не з'явилося, але встановлено 10 нагород за участь", - наголосив він.

За даними О. Сопова, за роки Незалежності в Україні було вручено 3 млн 200 тис. медалі "Захисник Вітчизни", близько 500 тис. орденів "За мужність", близько 70 тис. орденів Богдана Хмельницького.