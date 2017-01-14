Через негоду в Закарпатській та Івано-Франківській областях введено обмеження на рух вантажівок

На території Закарпатської та Івано-Франківської областей через негоду введено обмеження на рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, повідомляє управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

У повідомленні прес-служби Нацполіції в суботу вранці також зазначається, що на території Івано-Франківської області для вантажівок обмежено рух при в'їзді в Закарпаття з боку Яблунецького (автодорога Н-09 Мукачево-Львів) та Вишевського (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалів.

У свою чергу, як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, близько 9:30 14 січня поблизу села Ділове Рахівського району зійшли три снігові лавини (об’єм 100 куб. м) на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

"Над ліквідацією наслідків працює особовий склад і техніка від районної дорожньо-експлуатаційної дільниці. Рух транспорту здійснюється по одній смузі автодороги. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні ДСНС.

За інформацією ДСНС, станом на 09:30 суботи на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які зазнали обморожень у заторах, не зафіксовано.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на території західних областей, а саме у Закарпатській області 14 січня спостерігається сніг, мокрий сніг, місцями сильний, в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях - місцями невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура від 2° морозу до 1° тепла, в Карпатах до 6° морозу. За даними Укргідрометцентру, 14-15 січня у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза сходження снігу на дороги.

Як повідомлялося, напередодні в Закарпатській області "сталося сходження 3 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 "Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин – Львів", дві з яких зійшли поблизу с. Ділове. Так, о 20:00 13 січня зафіксовано сходження першої снігової лавини, об'ємом близько 90 куб. м і о 21.30 зафіксовано сходження другої снігової лавини, об'ємом близько 70 м куб.

Третя лавина об'ємом близько 90 куб. м зійшла поблизу с. Костилівки о 6.20 14 січня на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, км 164+900 (біля с. Костилівка Рахівського р-ну).

Було перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі, в реверсному режимі.