Один український військовий поранений в зоні АТО за добу

Один український військовослужбовець дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, загиблих немає, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не зафіксовано, один наш військовослужбовець поранений. Це сталося в районі н. п. Зайцеве в результаті ворожого обстрілу", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

На луганському напрямку, за словами О.Мотузяника, у Валуйках і Старому Айдарі зафіксовано короткострокові обстріли з боку бойовиків, а в Станиці Луганській та Кримському – провокації з використанням легкого озброєння.

Загалом на луганській напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, 8 з яких – з важкого озброєння.

На донецькому напрямку, як повідомив речник Міноборони, бойові дії велися по всій лінії фронту, за винятком донецького аеропорту. "Як і на луганському напрямку, тут майже всі обстріли відбулися у другій половині дня", – сказав О.Мотузяник.

Він зазначив, що порівняно з іншими днями, в п'ятницю противник трохи рідше використав важке озброєння – мінометні і гарматні обстріли з боку бойовиків зафіксовано в районі Верхньоторецького та Кам'янки. По всьому горлівському напрямку і в Авдіївській промзоні також була серія перестрілок між силами АТО і бойовиками.

"Загалом за добу 22 ворожих обстріли, 3 з яких – з використанням важкого озброєння зафіксовано на донецькому напрямку", - сказав О.Мотузяник.

На маріупольському напрямку, за словами спікера Міноборони, почастішали збройні сутички українських військових з ворожими ДРГ – в п'ятницю сталися два таких зіткнення

"А дрібні ворожі провокації відбулися по всьому фронту. Навіть там, де зазвичай спокійно. Таки чином, на маріупольському напрямку вчора зафіксовано 23 ворожих обстріли, 3 з яких – з важкого озброєння і 2 бойових зіткнення", - розповів речник Міноборони.