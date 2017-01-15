Події

11:19 15.01.2017

Бойовики за добу 60 разів обстріляли позиції сил АТО

Члени незаконних збройних формувань 60 разів за минулу добу обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а троє дістали поранень, повідомляє прес-служба штабу Антитерористичної операції.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине, Мар'їнку, Славне і Водяне з мінометів, Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль і Старогнатівку – з гранатометів і стрілецької зброї, Новомихайлівку і Славне – з озброєння БМП. Крім того, по Красногорівці вів вогонь снайпер.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 122-мм артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам'янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – з БМП", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО в «Фейсбуці».

На Луганському напрямку бойовики з артилерії калібру 152 мм обстрілювали Новозванівку, з мінометів – Новозванівку і Новотошківку, з протитанкових ракетних комплексів – Кримське і Новоолександрівку, зі стрілецької зброї і гранатометів – Горіхове і Лобачеве. Крім того, по Станиці Луганській вів вогонь снайпер.

В результаті обстрілу один український військовий загинув, троє дістали поранень.

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