Нацгвардія просить військову прокуратуру та СБУ перевірити факти про сепаратизм у відомстві, озвучені Білецьким

Керівництво Національної гвардії звернулося до Служби безпеки України та військової прокуратури з проханням перевірити факти, що дискредитують діяльність гвардії, які виклав народний депутат Андрій Білецький у ЗМІ минулої суботи.

"Національна гвардія України звернулася до військової прокуратури і Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Ми вважаємо, що такий підхід дасть змогу уникнути непорозумінь і забезпечить неупередженість, прозорість та об'єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння і допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Нацгвардії України в неділю.

В інформації зазначається, що 14 січня А.Білецький висловив думку, що "на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, і в самій структурі діє системна корупція".

При цьому в прес-службі відомства наголосили, що з початку 2017 р. до Головного управління Національної гвардії України не надходило жодних документів від А.Білецького з приводу озвученої ним інформації.

Як повідомлялося, у своєму блозі на сайті "Українська правда" народний депутат України, лідер "Азову" А.Білецький заявив, що у Національній гвардії України на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти і діє систематична корупція, що несе загрозу обороноздатності країни.

"Я звинувачую керівництво Нацгвардії в прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков – сепаратист. В лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан і закликав людей записувати в "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше стали ключовою силою в захопленнях ОДА і розхитуванні ситуації в Україні в цілому", - написав А.Білецький.

Крім того, народний депутат звинуватив заступника командира військової частини 3057 підполковника Юрія Колмика в тому, що під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі він пропагував в соцмережах т. зв. "ДНР" і приєднання АР Крим до Росії. Капітан Нацгвардії Юрій Задерін, за його словами, в соцмережах агітував за створення Новоросії, підтримував Путіна і дії співробітників "Беркута" на Майдані.

Лідер "Азову" також заявив про корупційну складову в Нацгвардії і про те, що ця "система краде кожну третю гривню" і пообіцяв незабаром оприлюднити відповідні факти.

Керівництво Нацгвардії, за словами А.Білецького систематично знищує добровольчі батальйони: "Згадайте батальйон "Донбас" - його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу, я чи не щодня чую заклики врятувати полк".

Нардеп заявив, що "повну відповідальність за ситуацію в Нацгвардії несуть головнокомандувач президент України Петро Порошенко, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і глава Служби безпеки України Василь Грицак.