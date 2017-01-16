Дев'ять людей загинули і 66 травмовані за добу на дорогах України внаслідок негоди

В Україні за минулу добу внаслідок ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на дорогах загинули дев’ять осіб і 66 дістали травм.

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, станом на 9:00 понеділка критичний рівень аварійності зберігається в п'яти областях, напружена обстановка - в ще п'яти регіонах.

"Критична за рівнем аварійності ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.