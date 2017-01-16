Події

12:47 16.01.2017

КПВВ на Донбасі планується обладнати відеоспостереженням до березня

Кабінет Міністрів України планує обладнати системами відеоспостереження контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі до березня.

Згідно з розпорядженням Кабміну №8 від 11 січня, уряд затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо не підконтрольних владі районів Донецької та Луганської областей, який, зокрема, передбачає встановлення до березня на КПВВ технічних систем відеоконтролю.

Відповідальними за виконання цього завдання є Державна фіскальна служба та Державна прикордонна служба.

На постійній основі також планується забезпечити організацію належного функціонування оптимальної кількості гуманітарно-логістичних центрів поблизу КПВВ.

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