Кабмін поширив пілотний проект спрощеної реєстрації шлюбу ще на 6 українських міст

Кабінет Міністрів України поширив пілотний проект спрощеної реєстрації шлюбу на Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль і Чернігів.

Згідно з розпорядженням Кабміну №10 від 11 січня, уряд вніс ці міста до переліку тих, на які поширюється пілотний проект із державної реєстрації шлюбу в скорочені терміни за обраними заявниками місцем.

Раніше проект реалізовувався в Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Рівному, Житомирі та Харкові.

У повідомленні, доданому до розпорядження уряду, зазначено, що послугою зі спрощеної реєстрації шлюбу вже скористалися 3 тис. 574 пари, що свідчить про чималу популярність її серед споживачів.