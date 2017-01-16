Гройсман доручив органам влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії".

Згідно з оприлюдненим у понеділок повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів України, В.Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу "Вікіпедії", й доручив органам влади вжити в 2017 році заходів щодо їх реалізації.

Серед запропонованих громадськістю заходів: внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів шкіл щодо використання україномовного розділу "Вікіпедії"; можливість підготовки студентами матеріалів для "Вікіпедії"; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки"; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі "Вікіпедії".

Україномовний розділ "Вікіпедії" налічує 650 тис. статей і посідає 16-те місце серед усіх розділів за кількістю статей.