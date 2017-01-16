Події

14:40 16.01.2017

Кабмін доручив до березня опрацювати питання видачі документів жителям ОРДЛО біля КПВВ на Донбасі

Кабінет Міністрів України має намір до березня розглянути можливість видачі паспортів і реєстрації шлюбів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей біля контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу лінії зіткнення.

Згідно з розпорядженням №8-р від 11 січня 2017 року, уряд затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо не підконтрольних владі районів Донецької та Луганської областей.

План передбачає опрацювання до березня питання щодо можливості надання громадянам України, які проживають на неконтрольованій території, адміністративних послуг (зокрема з реєстрації актів цивільного стану, видачі паспорта громадянина України) на контрольованій території поблизу пунктів перетину лінії зіткнення.

Відповідальними за опрацювання цього питання визначено Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Донецьку та Луганську обласні військово-цивільні адміністрації.

Також планується створити умови жителям непідконтрольних територій для надання їм юридичних послуг у центрах безоплатної юридичної допомоги відповідно до закону на підконтрольній владі України території країни.

До березня планується забезпечити розповсюдження друкованих видань у пунктах пропуску через лінію зіткнення та встановити телекомунікаційне обладнання для доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету (3G) з оснащенням Wi-Fi-зон (точок), за умови дотримання вимог безпеки.

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