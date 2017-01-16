Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

Меморандум про створення коаліції "Проти катувань" підписали 12 громадських правозахисних організацій в Україні.

"Головна мета коаліції – зменшити рівень катувань та поганого поводження в країні. Останнім часом порушення прав людини стали більш серйозними і потребують більше спільних зусиль для поліпшення ситуації", - сказав на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок директор Харківської правозахисної групи (ХПГ) Євген Захаров.

Об'єднання ставить перед собою завдання охопити моніторинговими візитами всі виправні установи і посилити захист прав засуджених.

"Системним в останні роки є порушення принципу неповернення, коли шукачів притулку примусово повертають або екстрадують до країни походження, у яких є ризик смерті, тортур і політичних переслідувань", - зазначив Є. Захаров.

Він також звернув увагу на великий масштаб проблем з тортурами та жорстоким поводженням у Донецькій і Луганській областях.

Меморандум про створення коаліції "Проти катувань" підписали ХПГ, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківський інститут соціальних досліджень, Всеукраїнська громадська організація "Магнолія", Комітет захисту конституційних прав громадян, Центр правових та політичних досліджень "СІМ" (Львів), організації "Мирний берег" (Луцьк), Правозахисна група "Січ" (Дніпро), "Форпост" (Дніпро), "Територія успіху" (Кропивницький), Одеська регіональна організація Комітету виборців України, Херсонський обласний фонд милосердя та здоров'я, "Гельсінська ініціатива-XXI" (Чортків, Тернопільська область).