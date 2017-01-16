Суд Англії розпочне розгляд позову РФ проти України щодо боргу на $3 млрд у вівторок о 12:30 кв

Високий суд Англії розпочне розгляд позову Російської Федерації (РФ) до України з єврооблігаційного боргу на $3 млрд 17 січня о 10:30 за лондонським часом (12:30 кв), відповідний порядок денний оприлюднено на веб-сайті суду.

За даними суду, засідання триватиме весь день.

Як повідомлялося, в жовтні 2015 року після близько піврічних переговорів власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму $14,36 млрд і EUR600 млн підтримали їх реструктуризацію. Вона передбачає обмін 80% суми на нові єврооблігації з пролонгацією терміну погашення на чотири роки, 20% - на державні деривативи, виплати за яким 2021-2040 рр. залежатимуть від темпів зростання ВВП країни.

Згоди не було отримано лише щодо євробондів на $3 млрд з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викупленим Росією на кошти Фонду національного добробуту наприкінці 2013 року. РФ відмовилася обговорювати реструктуризацію на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт за цим боргом.

У грудні 2015 року український уряд ввів мораторій на виплату боргу за цими єврооблігаціями. В результаті 17 лютого 2016 року траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою Російської Федерації - подав до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси позивача в суді представляє міжнародна юридична компанія Norton Rose Fulbright.

Мінфін України у цьому провадженні залучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах. У своїх запереченнях українська сторона зазначила, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним і не підлягає примусовому виконанню з низки причин. Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуск єврооблігацій на $3 млрд, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

У запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова. Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Росія направила заяву про розгляд спору в спрощеному провадженні 28 липня цього року. Наразі Україна очікує від Росії відповідних доказів, що мають бути представлені 4 листопада 2016 року - до того, як заяву про винесення рішення в порядку спрощеного виробництва розпочне слухати англійський суд 17 січня 2017 року.

Водночас Мінфін України 7 жовтня представив англійському суду свою відповідь на заяву Російської Федерації про винесення рішення щодо спору в порядку спрощеного провадження, в якому з доказами наполягає на необхідності розгляду цієї справи у повному процесі.