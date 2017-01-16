Події

18:35 16.01.2017

ЄК виділила Україні EUR3 млн на приведення системи сертифікації продукції української авіагалузі у відповідність з евронормами

Державна авіаційна служба підписала з Європейською Комісією угоду, згідно з якою Україна зобов'язується привести у відповідність з європейською системою сертифікації продукції української авіагалузі, на що Єврокомісією буде виділено EUR3 млн.

"Ми хочемо, щоб усі наші сертифікаційні норми відповідали нормам ЄС. Угода передбачає реалізацію цих цілей протягом п'яти років. Можливо, ми закінчимо раніше", - сказав журналістам заступник міністра інфраструктури щодо європейської інтеграції Віктор Довгань.

За його словами, підписання цієї угоди призведе до визнання ЄС українських сертифікатів, передусім для продукції ДП "Антонов", а також інших підприємств.

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