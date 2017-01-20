Події

19:03 20.01.2017

ПриватБанк спростовує наявність зобов'язань перед тримачами євробондів і можливість арешту його коррахунків

Націоналізований ПриватБанк (Дніпро) спростовує наявність зобов'язань перед тримачами єврооблігацій британської UK SPV Credit Finance plc. і можливість арешту кореспондентських рахунків фінустанови.

"У балансі націоналізованого ПриватБанку немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій, а рішення про проведення процедури націоналізації банку та механізмів його капіталізації приймалося виключно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Національним банком України (НБУ)", - наведено в повідомленні слова першого заступника голови правління ПриватБанку Олександра Дубровіна.

Крім того, він звернув увагу, що суть претензій тримачів євробондів UK SPV Credit Finance plc. зводиться до відновлення прав власників таких паперів і не означає автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи ПриватБанку.

"Практика застосування міжнародного права до банків не передбачає такої форми забезпечення позову, як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів. Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання щодо депонування на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову", - пояснив перший заступник голови правління.

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