Події

12:57 21.01.2017

Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду в маршрутках

Київська обласна державна адміністрація (ОДА) вимагає від пасажирських автоперевізників регіону надати обґрунтування різкого подорожчання проїзду і закликає шукати збалансоване рішення.

Як повідомила прес-служба ОДА, про це заявив голова Київської обладміністрації Олександр Горган під час наради з автоперевізниками та громадськістю області.

За словами О.Горгана, незважаючи на те, що згідно з чинним законодавством органи державної влади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів, залишатися осторонь у такій ситуації Київська ОДА не буде.

"Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби і жителів Київської області, і перевізників. А не перекладати проблеми на гаманці і плечі жителів Київщини. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для суспільства", - наголосив О.Горган.

В обласній державній адміністрації зазначають, що третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд безпосередньо залежить матеріально-економічне становище їхніх сімей. "Подорожчання тарифів на перевезення забере близько третини сімейного бюджету", - наголошується в повідомленні.

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