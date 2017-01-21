Події

14:11 21.01.2017

Рубан заявив, що зустріч Савченко с Захарченком і Плотницьким організував він

Зустріч народного депутата України Надії Савченко з так званими керівниками окремих районів Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким організував керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Про це в інтерв'ю "Громадському ТБ" повідомив сам В.Рубан.

"Тільки-но випала нагода, я організував зустріч у Мінську (Н.Савченко з О.Захарченком та І.Плотницьким – ІФ)", - сказав він, додавши, що ця зустріч не була таємницею.

Як повідомлялося, Н.Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з О.Захарченком та І.Плотницьким, мотивувавши це необхідністю вирішення питання обміну полоненими і розширенням "мінського формату".

Фракція "Батьківщина" виключила Н.Савченко зі свого складу.

13 грудня 2016 р. комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони направив звернення до Служби безпеки України щодо перевірки інформації про зустрічі члена комітету Н.Савченко з ватажками "ЛНР" і "ДНР" в Мінську.

15 грудня група народних депутатів із різних фракцій Верховної Ради України, які, зокрема, є членами комітету з питань національної безпеки і оборони, підготувала проект постанови про виключення Н.Савченко зі складу цього комітету.

Комітет із питань регламенту Верховної Ради України 18 січня ухвалив рішення рекомендувати визначитися з позицією щодо проекту постанови про виключення народного депутата Н.Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони шляхом винесення на голосування у сесійній залі.

ВАЖЛИВЕ

У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшена на 1 грн, у комунальному транспорті – залишилася колишньою

СБУ у Києві запобігла замаху на життя нардепа, затримано двох осіб, до замаху причетні спецслужби РФ

Один військовий загинув у зоні АТО в п'ятницю, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Бальчун заявляє про саботаж та блокування його дій із боку Мінінфраструктури

Інспекція Ростовської області засвідчила, що РФ порушила Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки

ОСТАННЄ

"Укроборонпром" планує розширення співпраці з Великою Британією в програмі імпортозаміщення

Експертиза підтвердила, що виявлені в "Жулянах" комплектуючі належать ПТРК "Фагот"

У СБУ немає інформації про загрозу життю іншим народним депутатам

Російські військові, знаючи про візит Гуга, спеціально встановили додаткові пости і помилкові знаки про мінування

Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду в маршрутках

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА