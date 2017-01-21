Рубан заявив, що зустріч Савченко с Захарченком і Плотницьким організував він

Зустріч народного депутата України Надії Савченко з так званими керівниками окремих районів Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким організував керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Про це в інтерв'ю "Громадському ТБ" повідомив сам В.Рубан.

"Тільки-но випала нагода, я організував зустріч у Мінську (Н.Савченко з О.Захарченком та І.Плотницьким – ІФ)", - сказав він, додавши, що ця зустріч не була таємницею.

Як повідомлялося, Н.Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з О.Захарченком та І.Плотницьким, мотивувавши це необхідністю вирішення питання обміну полоненими і розширенням "мінського формату".

Фракція "Батьківщина" виключила Н.Савченко зі свого складу.

13 грудня 2016 р. комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони направив звернення до Служби безпеки України щодо перевірки інформації про зустрічі члена комітету Н.Савченко з ватажками "ЛНР" і "ДНР" в Мінську.

15 грудня група народних депутатів із різних фракцій Верховної Ради України, які, зокрема, є членами комітету з питань національної безпеки і оборони, підготувала проект постанови про виключення Н.Савченко зі складу цього комітету.

Комітет із питань регламенту Верховної Ради України 18 січня ухвалив рішення рекомендувати визначитися з позицією щодо проекту постанови про виключення народного депутата Н.Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони шляхом винесення на голосування у сесійній залі.