СБУ у Києві запобігла замаху на життя нардепа, затримано двох осіб, до замаху причетні спецслужби РФ

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про запобігання замаху на життя народного депутата України і причетність до злочину спецслужб РФ.

"Учора в Києві співробітники СБУ розкрили, задокументували і на етапі виконання запобігли спробі замаху на життя державного діяча - народного депутата України. За нашими даними, операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території Російської Федерації", - сказав В.Грицак на брифінгу в суботу в Києві.

За його словами, до замаху причетні спецслужби РФ.

В.Грицак також повідомив, що за підозрою в скоєнні цього злочину затримано двох людей, вони звітували перед своїм куратором у РФ.

Глава СБУ зазначив, що відбувалася ретельна підготовка злочину.

Стосовно способу замаху, то, за словами глави СБУ, це мало статися із застосуванням саморобного вибухового пристрою, розглядалися два варіанти - підкласти вибухівку під автомобіль або щоб вибуховий пристрій здетонував на шляху проходження авто.

"Вчора ввечері громадяни С. і Д. були затримані в Києві з приведеним у готовність вибуховим пристроєм... його мали активувати за допомогою мобільного телефону. Під час затримання один із них намагався позбавитися мішка з вибухівкою", - навів деталі глава СБУ.

Під час брифінгу було продемонстровано відео з переговорами щодо підготовки до вчинення злочину. "Це дає нам підстави вважати або робити припущення про причетність до організації замаху на вбивство державного діяча спецслужб РФ", - зазначив глава СБУ.

Він розповів, що організатор злочину - уродженець РФ - тривалий час жив на території Харківської області, у 2014 році виїхав у "ЛНР", вступив до лав незаконних озброєних формувань і займав там "одну з середніх керівних ланок, опікувався питаннями проведення диверсійної роботи на території України".

"Ім'я громадянина, якого ми вважаємо організатором вбивства, починається на букву Т., 1965 року народження... Під безпосереднім керівництвом спецслужб РФ здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування. Зараз, за нашими даними, він перебуває в місті Бєлгороді (РФ)", - уточнив глава СБУ.

В.Грицак розповів, що для виконання злочину громадянин Т. обрав двох раніше засуджених громадян України - С., 1980 року народження, уродженця Донецької області, раніше тричі судимого, іншого - громадянина Д., 1978 року народження, уродженця Криму, раніше двічі судимого.

"Обидва виконавці - С. і Д. - відбували покарання на території Криму. Після цього вони виїхали в Росію і прибули в Україну з території РФ", - розповів глава СБУ. Він додав, що зловмисники опрацьовували можливість втечі в РФ після вчинення злочину.

За словами В.Грицака, в рамках розслідування кримінального провадження буде вивчено обставини відбування покарання цими людьми, оскільки "є підозра, що на цей час вони ще мали перебувати в місцях позбавлення волі".

Таким чином, як зазначив глава СБУ, затримані виконавці злочину є професійними злочинцями. Для підготовки вбивства ці люди приїхали 14 грудня 2016 року до Харкова, де пробули п'ять діб, потім виїхали в Київ, де протягом тижня "здійснювали активну розвідку і спостереження за місцем роботи та проживання державного діяча".

За словами В.Грицака, відстежувалися маршрути пересування депутата. Глава СБУ зазначив, що повідомлення про спостереження відправлялися в РФ закритими повідомленнями і одразу знищувались, тобто спілкування з куратором було законспіровано.

Крім того, глава СБУ повідомив, що під час обшуків було знайдено фото потенційної жертви. При цьому він не назвав прізвища народного депутата, на якого готувався замах, сказавши лише, що це чоловік.

"На жаль, не можу оприлюднити ім'я депутата, оскільки він є учасником кримінального провадження, і силами СБУ здійснюються заходи щодо гарантування його особистої безпеки. Дані про його ім’я можуть бути розголошені тільки за його згодою. Такого дозволу немає. Це чоловік, я з ним спілкувався за 5 хвилин до прес-конференції, і він поки що не дав згоди на розголошення свого імені", - зазначив він.

При цьому В.Грицак додав, що підозрювані ніколи раніше не знали людину, замах на яку готували. "Не можу сказати, що його життю нічого не загрожує. Тому що ми взяли двох безпосередніх виконавців... і ми знаємо ще деякі деталі, які дають нам підстави турбуватися про його життя", - підкреслив він.

За фактом посягання на життя державного діяча відкрито кримінальне провадження, депутата взято під охорону спецпідрозділу "Альфа".

"Замах готувався у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю, як це йдеться у ст. 112 Кримінального кодексу. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом посягання на життя державного чи громадського діяча. У нього (депутата) є процесуальний статус у цьому кримінальному провадженні, ми його взяли під охорону силами центру спеціальних операцій "Альфа", - повідомив глава СБУ.