Події

09:52 26.01.2017

Ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна та зупинили поїзд, що рухався на окуповану територію

Ветерани антитерористичної операції заблокували залізницю "Луганськ-Лисичанськ-Попасна" на ділянці Гірське-Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями, а також зупинили перший поїзд, що рухався на окуповану територію, стверджує народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко.

"Ветерани розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблоковано залізницю "Луганськ-Лисичанськ-Попасна" на ділянці "Гірське-Золоте". 12 поїздів і понад 700 вагонів сьогодні вилучені з процесу фінансування тероризму", - написав С. Семенченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, "рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів".

Перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана", розповів С. Семенченко. у другій половині дня в середу на цьому блок-посту був зупинений перший вантажний поїзд.

"Знаючи про те, що залізниця заблокована, склад був спрямований прямо на блокпост. Довелося вийти на рейки всім. Склад, що йшов на окуповану територію (54 вагони) зупинено. Приїхала слідчо оперативна група, яка вивчає обставини замаху на вбивство групи осіб. Ветерани викликали зварювальний апарат. Склад, що бере участь у фінансуванні тероризму, буде приварений до рейок біля Редуту Богдана і буде пам'ятником контрабанді та торгівлі на крові. Надгробним", - додав на своїй сторінці в Facebook С. Семенченко в середу ввечері.

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