В Україні найближчої доби збережеться помірний мороз

В Україні найближчої доби 29 січня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, істотних опадів не передбачається, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі лише у східних областях прогнозується невеликий сніг. Вночі та вранці у західній частині туман. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря в більшості областей Лівобережжя вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу; у східних областях вночі близько 20°, вдень 10-15° морозу; на решті територій вночі 5-10°, на Закарпатті до 14°, вдень 0-5° морозу, на крайньому заході країни місцями 1-3° тепла.

У Києві 29 січня без істотних опадів; температура повітря вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 29 січня найвища температура вдень була 9,9° у 2002 році, найнижча вночі -22,5° в 1909 році.

В Україні 30 січня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний і південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у більшості областей Лівобережжя вночі 19-24°, у східних областях місцями 25-28°, вдень 9-14° морозу; на решті території вночі 12-18°, вдень 5-10° морозу.

У Києві 30 січня без істотних опадів; температура повітря вночі 13-15°, вдень 7-9° морозу.