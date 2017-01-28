Аваков повідомив, що 8 осіб звільнили і 12 покарають дисциплінарно за результатами розслідування перестрілки в Княжичах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що 8 осіб звільнили і ще близько 12 покарають дисциплінарним стягненням за результатами розслідування перестрілки правоохоронців у с. Княжичі Київської області під час якої загинуло 5 правоохоронців.

"Близько 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення, зокрема неповну службову відповідність оголошено керівнику поліції м. Києва, полковнику Крищенку (керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко - ІФ) та керівнику райвідділу Герману Приступі. На жаль, ті події, які сталися у Княжичах, це серйозний недолік у плануванні операції тих керівників, які проводили цю операцію", - сказав А.Аваков журналістам у п'ятницю, повідомляє телеканал "112.Україна".

За словами міністра, всі матеріали вже передані в Генеральну прокуратуру України.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції України і Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників в с. Княжичі під Києвом рано вранці 4 грудня 2016 року внаслідок непередбачених обставин сталася перестрілка з працівниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинуло 5 правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Ю.Луценка, команда направити КОРД була неправильною.