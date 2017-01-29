Події

11:29 29.01.2017

Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибини нашої совісті – Порошенко

Президент України Петро Порошенко звернувся із закликом згадати про загиблих героїв Крут і не повторювати помилок політичної міжусобиці.

" Так, вони були зовсім юні, герої Крут. Але в грудях кожного з них билося серце Мужа, який обороняє Матір від лютого ворога. Їхній подвиг став великим уроком і сучасникам: можливо, для українських патріотів Грушевського, Винниченка події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Може, тоді українські соціал-демократи, есери, монархісти, незалежники бодай на мить усвідомили, чим окошаться міжусобиці... для України і для них самих", - йдеться в заяві П.Порошенка розміщеному на офіційній сторінці президента України у «Фейсбуці» в неділю вранці.

Лідер України наголосив, що Крути є уроком для всіх, а також "це докір нашим демократам – роз’єднаним, непоступливим, осілим по партійних хуторах і хутірцях...".

" Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибину нашої совісті... Це не мої слова. Це слова В'ячеслава Чорновола, написані ним 19 років тому. Але вони і сьогодні - на злобу дня. Прошу всіх – почуйте", закликав українців П.Порошенко.

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