Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у річницю бою під Крутами, закликав згадати про героїв які боролися за Україну.

"Сьогодні День бою під Крутами, день, коли українське майбутнє безстрашно виступило проти більшовицького терору. 300 київських студентів протистояли п'ятитисячній більшовицькій армії протягом 5 годин і ціною життя зупинили наступ ворога", - написав В.Гройсман на своїй сторінці в Facebook в неділю вранці.

"Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну. Пам'ятаємо!", написав прем'єр-міністр.