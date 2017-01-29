Події

13:12 29.01.2017

Керівництво України вшанувало пам'ять героїв Крут у Києві

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною, а також спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та членами Кабінету Міністрів вшанували пам'ять захисників української державності, що загинули у бою біля села Крути (Київська обл.) 1918 року в бою проти переважаючих сил Червоної гвардії.

Як передає в неділю кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", присутні поклали квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі в Києві, де поховали загиблих у тій битві українських бійців. Присутні також вшанували пам'ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави у зверненні до українського народу у День пам'яті Героїв Крут П.Порошенко зазначив, що цей героїчний бій назавжди вписано в скрижалі національної історії - насамперед як приклад волелюбності та незламності українського народу.

"Нині, як і тоді, Росія розв'язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити в світі міф про внутрішній конфлікт у нашій державі. Стало традицією в День пам'яті Героїв Крут вшановувати героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави вже в нинішній українсько-російській війні. Вічна їм пам'ять", - йдеться у зверненні президента.

ВАЖЛИВЕ

Поета О.Олеся перепоховали в Києві на Лук'янівському цвинтарі

Авдіївка знеструмлена

Троє бійців ЗСУ загинули і один поранений в авдіївській промзоні, ще двоє дістали поранень у Кам'янці та Широкиному

Бойовики штурмували позиції ЗСУ в авдіївській промзоні, обидві сторони зазнають втрат

Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибини нашої совісті – Порошенко

ОСТАННЄ

Морози до -28°С очікуються в найближчі дні на сході України

Авдіївський коксохім працює на одному уводі ЛЕП внаслідок обстрілу

Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали за спробу підкупу військового прокурора

ДТП за участю 7 автомобілів сталася на проспекті Перемоги в Києві

Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну – Гройсман

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА