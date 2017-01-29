Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали за спробу підкупу військового прокурора

Співробітники Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України затримали заступника прокурора Кіровоградської області за спробу підкупу свого колеги з військової прокуратури.

"Держінспекція виходить на серйозний рівень. Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який намагався підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду", - написав на своїй сторінці у мережі "Фейсбук" генпрокурор України Юрій Луценко в неділю.

Подробиць затримання і обставини події генпрокурор не повідомив.