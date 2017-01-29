Авдіївський коксохім працює на одному уводі ЛЕП внаслідок обстрілу

Авдіївський коксохімічний завод (АКЗ), найбільше в Європі коксохімічне підприємство, що входить до групи "Метінвест", після обстрілу лінії розмежування в зоні АТО працює на одному уводі електроенергії внаслідок обриву лінії електропередач.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі "Метінвесту" в неділю, АКХЗ не зупиняло своєї роботи.

"Ситуація складна - один увід електроенергії з двох, що діяли (загалом їх чотири), перебитий, зараз підприємство на одному уводі", - констатували в "Метінвесті".

"Авдіївка без світла. АКХЗ на одному енергоуводі з 4-х", - підтвердив генеральний директор підприємства Муса Магомедов в Facebook в неділю.

Як повідомляв голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, в неділю вдень була знеструмлена прифронтова Авдіївка (Донецька обл.), де з раннього ранку бойовики здійснюють інтенсивні артилерійські обстріли позицій Збройних сил України і влучають у житловий сектор.

"Обстріли тривають із самого ранку, і постійно в районі промзони. Зараз, буквально сім хвилин назад, місто було знеструмлене. З'ясовуємо, в чому причина, і вживатимемо певні заходи", - повідомив він в ефірі телеканалу "112.Україна" близько 13.30 неділі.

Відповідаючи на запитання, яка ситуація з теплопостачанням, П.Малихін поінформував, що оскільки опалення йде від заводу, то воно в місті є.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики в неділю вранці обстріляли житловий сектор м. Авдіївки в районі вул. Заводської і Сєдове, внаслідок чого поранень дістали дві людини.

Говорячи про стан поранених, П.Малихін повідомив, що обох постраждалих – чоловіка та жінку, доставили в лікарню, де їм було надано медичну допомогу. Їхній стан наразі стабільний

АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція поставляється як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.

З початку ведення бойових дій АКХЗ зупинявся 13 разів. Підприємство неодноразово обстрілювали. На його території розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 осіб дістали поранень.

АКХЗ входить до групи "Метінвест".