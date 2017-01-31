Заборгованість населення України за житлокомпослуги в грудні-2016 збільшилася на 26%

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016 року збільшилася на 26% проти рівня листопада і становила 20,175 млрд грн.

Як повідомила Державна служба статистики, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя і частини зони проведення антитерористичної операції на сході України. Дані щодо Донецької та Луганської областей можуть бути уточнені.

За даними Держстату, загалом у грудні 2016 року українці сплатили за житлокомпослуги 7,942 млрд грн, що становило 63,8% нарахованої за цей місяць суми.

Загалом за 2016 рік жителі України сплатили за житлокомпослуги 60,053 млрд грн (82,8% нарахованих за цей період сум), що на 23,6% більше, ніж у 2015 році (рівень оплати становив 95,4%).

Найвищий рівень оплати житлокомпослуг у грудні-2016 зафіксовано в Рівненській (105,4% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Чернігівській (97,0%) і Вінницькій (94,4%) областях, найнижчий - у Закарпатській (42,2%), Луганській (46,5%) і Дніпропетровській (53,4%) областях. Водночас у Києві рівень оплати становив 58,5%.

Середні нарахування за житлокомпослуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у грудні-2016 збільшилися на 400,4 грн (або на 34,6%) порівняно з листопадом - до 1,557 тис. грн.

Згідно з даними Держстату, в січні-грудні 2016 року з населенням укладено 36,1 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлокомпослуги на загальну суму 165 млн грн.