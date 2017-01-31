Події

18:56 31.01.2017

Представники РФ зірвали скайп-конференцію ТКГ, скликану за ініціативою української сторони

Представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорного процесу.

"Представники Росії зірвали сьогодні скайп-конференцію, скликану за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки", - сказав співрозмовник агентства у вівторок удень.

За його словами, спочатку російська сторона підтвердила готовність до таких переговорів, проте пізніше послалася на їх недоцільність.

У результаті, зазначив співрозмовник агентства, "Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні".

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