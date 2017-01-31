ЄС вимагає звільнення адвоката кримськотатарського меджлісу Курбедінова та дотримання прав заступника голови меджлісу Умерова

Адміністративне затримання 26 січня в Сімферополі адвоката Еміля Курбедінова продовжує тривожну тенденцію дедалі частішого переслідування захисників прав кримських татар, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Права пана Курбедінова мають дотримуватися, і має бути забезпечено його звільнення", - йдеться в комюніке, поширеному ЄЗС у вівторок у Брюсселі.

У повідомленні зазначено, що Європейський Союз послідовно порушував питання про ситуацію з правами людини на Кримському півострові із моменту його незаконної анексії Російською Федерацією.

"Зокрема, права кримських татар були серйозно порушені в результаті заборони діяльності меджлісу, їх органу місцевого самоврядування, оголошеного "екстремістською організацією", – вважають у Брюсселі.

У комюніке зазначено, що нещодавні звинувачення в екстремізмі заступника голови меджлісу кримських татар Ільмі Умерова є ще одним прикладом переслідування його лідерів.

"Ми очікуємо, що ці звинувачення буде знято і право пана Умерова на адвоката повною мірою дотримуватиметься. Європейський Союз надалі закликає до повного, вільного та безперешкодного доступу міжнародних спостерігачів із прав людини на півострів", - заявив представник ЄЗС.

Він наголосив, що Європейський Союз зберігає свою позицію "невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя".

"Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - свідчить заява представника ЄЗС.

Як повідомлялося, минулого тижня Залізничний райсуд Сімферополя заарештував на десять діб адвоката Е.Курбедінова, який веде низку резонансних справ членів меджлісу кримських татар (забороненої в Росії організації), йому інкримінують поширення екстремістської інформації в Інтернеті.

"Десять діб арешту дали", - повідомив "Інтерфаксу" колега Е.Курбедінова Едем Семедляєв.

Адвокат проходив за статтею 20.3 КпАП РФ (пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики чи символіки, пропаганда або публічне демонстрування яких заборонені федеральними законами).