Україна ще не завершила підготовки 6-го позову проти РФ до ЄСПЛ

Україна ще не завершила підготовки шостого позову проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), заявляє перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

"Ми ще готуємо цей позов. На сьогодні дуже багато позицій, пов'язаних із підготовкою відгуків на наявні позови... з'явилося багато доказів, тому наразі офіс уповноваженого закінчує з цим усім", - сказала Н.Севостьянова журналістам у Києві в четвер.

При цьому вона запевнила, що позов готують. "Новий позов паралельно пишеться, ми вирішимо стратегічно, в якій краще момент його краще подати", - сказала заступник глави Мін’юсту.

Н.Севостьянова пояснила, що цей позов буде своєрідною "хронологією війни". "Це події останнього року, з моменту, як ми подали останній позов. Він шостий за номером", - додала вона.

Як повідомлялося, Україна подала п'ять позовів проти РФ до ЄСПЛ щодо подій у Криму та на сході України. У Мін’юсті анонсували подачу шостої скарги до ЄСПЛ стосовно порушення прав людини під час подій на Донбасі та в Криму в 2015-2016 роках. Наприкінці грудня 2016 року Н.Севостьянова заявляла, що Україна продовжує підготовку шостого позову, скаргу буде подано на початку 2017 року.