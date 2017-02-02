Державна регуляторна служба відмовилася погодити підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею на 25%

Державна регуляторна служба України відмовилася погодити проект наказу Міністерства інфраструктури, що передбачає індексацію тарифів на перевезення вантажів у межах країни на 25% з лютого 2017 року, та вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.

Про це повідомила журналістам голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна після обговорення у відомстві проекту за участю представників бізнесу, Мінінфраструктури та "Укрзалізниці".

"Ми наразі не погоджуємо цей проект, але й не гарантуємо бізнесу ніяких мораторіїв на підвищення тарифів. Першим завданням комісії, до якої увійдуть представники ринку, буде знаходження компромісного варіанта підвищення тарифів, оскільки проект наказу, який ми розглядаємо, не є передбачуваним, обґрунтованим та не відповідає засадам державної регуляторної політики. Однак напевно підвищення буде, тому що результат дискусії показує, що взагалі без індексації тарифу цього року не обійтися", - сказала вона в четвер.

К.Ляпіна додала, що довгостроковим завданням цієї робочої групи буде розроблення нормативно-правового регулювання тарифів на майбутнє. "Друге завдання, яке має бути виконане цього року, запропонувати нормативно-правове регулювання. Щоб ці тарифи методологічно могли бути розраховані на кілька років уперед, щоб можна було відповідно до цієї методології прогнозувати показники і для "Укрзалізниці" і для бізнесу",- зазначила вона.

Під час обговорення представники бізнесу розкритикували проект підвищення, пояснивши, що це рішення негативно вплине і на саму "Укрзалізницю", у вигляді зменшення обсягів перевезень, і на всю економіку України. Вони виступили за посилення прозорості у витрачанні коштів ПАТ, підвищення ефективності роботи компанії та раціональне використання вже наявних коштів.