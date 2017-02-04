Події

12:51 04.02.2017

Унаслідок нічного обстрілу Авдіївки пошкоджено будинки та автомобіль

Обстріл бойовиками старої частини міста Авдіївка (Донецька область) призвів до пошкодження трьох будинків та автомобіля.

"Наразі інформації про загиблих і поранених немає", - повідомляється на сайті МВС України.

Уночі на місцях обстрілу працювала поліція. Вранці поліцейські автопатрулі і піші наряди обходять постраждалий район.

У повідомленні наголошується, що безпосередньо в старій частині міста відкрили 2 додаткових пункти поліції: жителі можуть звернутися з будь-яким питанням і отримати необхідну допомогу.

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