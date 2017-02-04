Унаслідок нічного обстрілу Авдіївки пошкоджено будинки та автомобіль
Обстріл бойовиками старої частини міста Авдіївка (Донецька область) призвів до пошкодження трьох будинків та автомобіля.
"Наразі інформації про загиблих і поранених немає", - повідомляється на сайті МВС України.
Уночі на місцях обстрілу працювала поліція. Вранці поліцейські автопатрулі і піші наряди обходять постраждалий район.
У повідомленні наголошується, що безпосередньо в старій частині міста відкрили 2 додаткових пункти поліції: жителі можуть звернутися з будь-яким питанням і отримати необхідну допомогу.