Двоє українських військових отримали поранення в суботу в Авдіївці, загиблих немає – Мотузяник

Двоє українських військовослужбовців дістали поранень унаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції в суботу, загиблих немає, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає. Двоє військовослужбовців були поранені в Авдіївці", - розповів О.Мотузяник на брифінгу в суботу в Києві.

За його словами, в суботу на сході України відзначалася часткова деескалації ситуації. "Загальна тривалість обстрілів в Авдіївці становила 11 годин, тоді як у попередні дні бойові дії тривали цілодобово, але важке озброєння застосовували під час кожного обстрілу", - розповів спікер оборонного відомства.

О.Мотузяник додав, що бойовики активізувалися на лівому фланзі Авдіївки, де здійснили два обстріли з танка і БМП. На правому фланзі, на дільниці "Шахта Бутівка" -Піски, в суботу було тихо.

Загалом на донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 14 разів, з них 9 - із важкого озброєння. Крім Авдіївки, з артилерії обстрілювали сел. Новолуганське, легкого озброєння і мінометів – смт Зайцеве Бахмутського району. На Світлодарськійдузі було тихо.

На маріупольському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші 25 разів, з них 4 - із застосуванням важкого озброєння. "Противник кілька разів застосовував міномети, танк і снайперів. Між 10 і 15 годинами на фронті було спокійно, весь інший день бойовики стріляли", - зазначив спікер Міноборони, додавши, що більшість обстрілів припали на ділянку Чермалик-Широкине, решта – на Мар'їнку і Новотроїцьке.

На луганському напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів, 6 із них - з важкого озброєння. Більшість припало на Попаснянський район. "Противник 5 разів застосовував міномети і 1 раз - установку "Град". Важке озброєння використовувалося окупантами лише в темну пору доби", - повідомив О.Мотузяник.