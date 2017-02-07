Події

17:45 07.02.2017

ВР відхилила законопроект про видобуток бурштину

Верховна Рада України відхилила законопроект про видобуток і реалізацію бурштину №1351-1, який передбачав запровадження спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобутку бурштину.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у вівторок під час голосування за цей законопроект у цілому не знайшлося мінімально необхідної кількості голосів (226 голосів).

Цей законопроект пропонує врегулювати особливості видобутку, реалізації бурштину на бурштиновій біржі і дозволити місцевій владі надавати в постійне користування для видобутку бурштину земельні лісові ділянки, які перебувають у державній власності на відповідній території, а також у межах міст обласного значення, сіл, селищ, місць районного значення, а також надати їм право припиняти ці дозволи.

Голова ВР А.Парубій кілька разів ставив на голосування в цілому цей законопроект, проте необхідної кількості голосів так і не знайшлося. Таким чином, законопроект вважається відхиленим.

"Я звертаюся до уряду, щоб разом із народними депутатами розробили законопроект. щоб представили проект закону (про видобуток бурштину - ІФ), який буде підтриманий парламентом", - зазначив спікер.

Як наголосила перший віце-спікер парламенту, керівник спеціальної комісії Верховної Ради з розроблення законопроектів про видобуток бурштину Ірина Геращенко, від проблеми видобутку бурштину безпосередньо залежать питання економічної безпеки держави.

За її словами, державні українські компанії, які добувають бурштин за ліцензією, щорічно добувають близько 4 тонн бурштину, тоді як ті, хто здійснює видобуток бурштину та "кришує" видобуток бурштину в тіньовій сфері, щорічно добувають 150-300 тонн на рік.

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