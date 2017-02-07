Події

19:29 07.02.2017

У чотирьох областях України через погіршення погоди обмежено рух транспорту - ДСНС

В Україні через різке погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, вагового та пасажирського транспорту на автодорогах у Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Волинській області на дорогах місцевого значення Т-18-02/М-07/Р-14/Н-17/, км 110 - км 117, рух закрито для всіх видів транспорту. У Хмельницькій - на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 - км 278 (Дунаївці - Кам'янець-Подільський).

У Вінницькій області обмеження введено на дорогах М-21 Житомир - Могилів-Подільський (км 131 - км 230), Р-08 Немирів - Ямпіль (км 35 - км 115).

У Закарпатській області у зв'язку з переливанням води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демечі, через річку Латориця.

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