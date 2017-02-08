"Vodafone Україна" з 17 лютого закриває кілька старих тарифних планів

Мобільний оператор Vodafone Україна" 17 лютого закриває низку архівних тарифів "МТС" і пропонує абонентам на вибір з актуальної лінійки тарифів Vodafone.

"До кінця лютого ми пропонуємо перейти в тарифи Vodafone абонентам передплаченого зв'язку, які користуються старими, вже не доступними до підключення, тарифами: кількома тарифами лінійки "Супер МТС без ПЗЗ", а також тарифів "Супер безліміт", "Супер безліміт без контракту" і "МТС без зобов'язань", - повідомляється в прес-релізі оператора.

Прес-служба уточнює, що кожен абонент отримає SMS-повідомлення з пропозицією вибрати тариф з актуальної лінійки і термінами переходу. Перший місяць користування лінійкою тарифів Vodafone Red 2016 буде безкоштовним.

Як сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в "Vodafone Україна", перехід на нові тарифи і закриття старих здійснюватиметься поетапно протягом 2017 року.

Крім того, мобільний оператор планує завершити ребрендинг власних і дилерських магазинів, повністю перейти на продаж тарифів Vodafone у магазинах

"Середній рахунок абонентів тарифів, які закриваються, становить від 35 до 160 грн. Чинні тарифи Vodafone пропонують великий вибір послуг зв'язку для будь-якого гаманця з щомісячними платежами від 20 до 150 грн", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, оператор мобільного зв'язку "Київстар" з 1 лютого 2017 року припинив дію контрактних тарифних планів "Всі за 40", "за 70", "Всі за 120", "Всі за 95" і "Всі за 150" і автоматично перевів їхніх абонентів на тарифні плани "Всі за 65", "Всі за 90", "Всі за 125", "Всі за 110" і "Всі за 175".

Крім того, з 12 січня "Київстар" закрив тарифні плани "Київстар Дзвінки", "Київстар Дзвінки. Регіон 1", "Київстар Дзвінки. Регіон 2", "Київстар Дзвінки+" і кілька інших старих тарифів і перевів абонентів на нинішню лінійку тарифних планів "Розмови" і "Онлайн", абонентська плата на яких на 15-20 грн вище, ніж на старих тарифах. Водночас кількість інтернет-трафіку, дзвінків на інших операторів, sms, а також інших послуг також зросла.

Мобільний оператор lifecell з 16 листопада 2016 року припинив дію тарифних планів "Дзвінки всім+", "3G+ Вільний", "Вільний Ultra" та "Легкий" і запропонував абонентам перейти на будь-які інші доступні для підключення тарифи.